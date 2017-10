Gastspiel Dialog Theater Soloprogramm LIEBE, LUST UND NERVENSÄGEN mit Karlo Müller & Team Es könnte alles so schön und perfekt sein, so richtig gemütlich. Wenn es da nicht diese nervigen Typen gäbe, die immer im ungünstigsten Augenblick auftauchen und alles wieder kaputtmachen. Nach dem großen Chaos wird dann am Ende doch wieder alles gut, oder nicht?