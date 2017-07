"Musik ist ja doppelt schön, wenn man sie nicht nur hört, sondern auch versteht" sagt der Konzert-Pianist Heiner Costabel. Und weil er nicht nur brillant am Flügel sondern auch ein meisterhafter Erzähler ist, der sein profundes musikalisches Wissen in amüsante Geschichten verpackt, wird er am Samstag, 26. August sein Publikum in die Zeit der großen Musiker entführen. "Liebessehnsucht" - ein Feuerwerk der Gefühle, hat Heiner Costabél als Programm für den Abend im Kloster Bebenhausen ausgewählt mit Meisterwerken von Beethoven (Wachtelschlag-Sonate), Brahms, Schubert, Schumann und Chopin