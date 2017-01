Am Valentinstag kommt der Valentin nach Heilbronn. Zwischen 15 und 17 Uhr grüßt er die Liebenden am Liebespunkt an der Götzenturmbrücke. Für die Frauen hat er ein Röslein dabei und jedes Paar, das am "Tag der Liebe" ein Liebesschloss an das Brückengeländer knipst, erhält ein Geschenk. Natürlich steht der Liebesbote auch für ein Erinnerungsfoto bereit. Der Ausklang findet im "Hans Im Glück" in der Allerheiligenstraße statt.