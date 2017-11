Lieblingsfarbe Schokolade

Hanna Silberbach und Maura Porrmann bewarben sich gemeinsam an der Hamburg School of Music, um sich dort zu Profi-Musikerinnen im Bereich der Popularmusik ausbilden zu lassen – was sie mit Erfolg taten. Nach einer abwechslungsreichen Zeit & vielen kreativen Ideen sind sie nun auf ihrer Reise als selbstständige Künstler unterwegs.Sie komponieren ihre eigenen Songs, geben sich mit Genuss der facettenreichen Zweistimmigkeit hin und lassen auch in ihren Texten Witz, Charme & Tiefgang erklingen. Eben die Schokoladensorte mit einer ganz besonderen Note!

Nachdem die beiden jungen Künstlerinnen ihr erstes Programm „angestupst“deutschlandweit präsentiert haben, gehen Hannah Silberbach & Maura Porrmann nun in die 2. Runde!

Mit ihrem neuen Programm „Beziehungsweise anders“ besingen und kritisieren sie unter anderem Themen wie Überfluss & Reizüberflutung, Probleme mit dem Chef, den aktuellen Fitnesswahn, die herrliche Einzigartigkeit von Familienfesten, besorgniserregende Beziehungskrisen … und welche Kinderüberraschungen das Leben sonst noch so bereithält!

Hören Sie die cremigen Klänge schon in Ihren Ohren klingen? Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Und Eines können wir versprechen – diese Schokoladensorte isstgarantiert kalorienfrei!!