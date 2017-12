Life is like a Song

× Erweitern Patricia Meeden

Die Musicalgala mit dem Capitol Ensemble

Musicals haben seit der Produktion „Der kleine Horrorladen“ im Spätjahr 1997 im Capitol einen besonderen Platz gefunden. Besonders für diese Musiktheaterproduktionen ist das Haus weit über die Mannheimer Grenzen hinaus bekannt. Diese Eigenproduktionen setzen die Kreativen und das Ensemble selbst um. Dabei stehen nicht nur Klassiker wie „Jesus Christ Superstar“, „Victor Victoria“ oder „Cabaret“ auf dem Spielplan. Immer wieder probiert das Team um Produzent Thorsten Riehle neue Formen aus. So war für viele „Harold & Maude“ mit der Musik von Cat Stevens lange Zeit ein Geheimtipp, bevor es nach einem Jahr alle Zuschauerrekorde brach und mit seiner fast zweijährigen Spielzeit lange Zeit den Spielplan bestimmte. Mit „Ladies Night“ nach der Filmvorlage „Ganz oder gar nicht“ schlugen die Männer des Capitol Ensemble ein wie eine Bombe – und das nicht nur bei den weiblichen Besuchern. Auf nahezu drei Jahre Spielzeit brachte es das Stück. Aber auch die neuen Formen wie die Rock Music Show „I Want It All“ und die Flower Power Show „Here comes the Sun again“ sind beim Publikum angesagt wie schon lange nicht mehr. Mit den drei letzten großen Produktionen „HAIR“, „Karl Drais“ und „Im weißen Rössl“ hat sich das Capitol wieder einmal weiterentwickelt und ist dadurch in der Musicalszene weit über die Grenzen Mannheims hinaus bekannt.

Stillstand gibt es aber nicht. Jedes Jahr stehen neue Produktionen mit dem eingespielten Capitol Ensemble auf dem Programm. Die Mitglieder des Capitol Ensembles sind aber auch an anderen Häusern tätig. So spielte Sascha Krebs jahrelang in Köln, Stuttgart und Berlin in dem Queen Musical „We Will Rock You“ und Jeannette Friedrich und Anja Rüger studierten Musical an renommierten Schulen und auch Sascha Kleinophorst sammelte schon früh Erfahrung auf verschiedenen Bühnen.

Im Jahr 2018 begrüßt das Capitol Ensemble bei seiner traditionellen Musical Show als besonderen Stargast: Patricia Meeden. Sie ist auf allen größeren Musiktheaterbühnen in Deutschland bereits aufgetreten, zuletzt war sie in der Hauptrolle der Rachel in dem Hit Musical „Bodyguard“ in Köln zu erleben. Einem großen Publikum wurde Sie durch ihren Auftritt in “The Voice of Germany“ bekannt, wo sie im Team Xavier gewaltig abräumte. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir diese außergewöhnliche Musicaldarstellerin für unsere Show begeistern konnten.