LIFT präs.: 5 Jahre Kowalski Wochenende

Halbe Dekade Kowalski, Bitches! 2012 mit dem Ziel angetreten, diese Stadt ein wenig nachtkulturell zu bereichern, war und ist unser Antrieb die elektronische Musik, unsere wöchentliche Motivation seid ihr und wir ziehen als Fazit: Fünf Jahre Kowalski, bislang war’s gut. Hinter uns liegen fünf abartige Jahre, 60 fantastische Monate und ein ziemlich surrealer Trip, ganz im positiven Sinne. Gefühlt erst gestern standen wir in einer ehemaligen Physiopraxis und haben geschreinert, zementiert und unser schönes Eigenheim gebaut, dass ihr mit Leben befüllt habt. Danke, ihr bekommt alle eine Eins mit Sternchen und du musst immer dein Kowa ändern. Jetzt schauen wir, was vor uns liegt. Zunächst einmal ein uferloses Wochenende. Kick-off mit einem kleinen Booking-Träumchen, denn diese Frau aus Brasilien, aktuell in Berlin sesshaft, hat uns beim Feiern schon das eine oder andere Mal so verzaubert, dass der Wunsch, sie in der eigenen Kanzel zu sehen immer größer wurde: Hello ANNA, die bei den Ibiza DJ-Awards 2016 als „Best Breakthrough Artist“ ausgezeichnet wurde. Sagt schon alles. Weitere Eckdaten: Bringt auf jedem geilen Label Platten raus, legt in jedem geilen Laden dieser Welt auf (und jetzt im Kowalski, die Liste muss ja perfekt sein), spielt die Primetime auf allen großen Festivals (auch B2B mit Monika Kruse) und das englische Mixmag meint: „ANNA is one of Brazil's finest exports and she's quickly climbing the ranks with her seductive yet heavy-hitting brand of techno and tech- house.“ Fakt: Ihr Daddy hat in Brasilien einen beliebten Club und sie ist mit 14 ins DJ-Game eingestiegen. Love the Game and love the Player. Kurzes Päuschen und dann geht’s von Samstagnacht bis Sonntagmittag weiter. Mit Jochen Pash und Josha, bei seit dem ersten Tag an dabei, die sich in den letzten fünf Jahren eine Fanposse im Kowalski aufgebaut haben und den Sound unseres Clubs prägen.Was die zwei durch die Funktion One jagen, ist Kowalski-Gesetz. Die Terrasse gehört Saschko, der schon vor allen anderen da war, weil er hat das Ding gemeinsam mit Partner Mladen stabil gebaut. Abriss unmöglich, Abrissparty geht immer. Vor allem wenn das Thema 5 Jahre Kowalski heißt. Den endgültigen Beweis treten unser After?! Spezies Loli und Glebo an, die das Ding nicht nur heimbringen, sondern in andere Sphären. Im Kühlschrank brennt immer noch ein Schnaps und Feierabend ist erst wenn Feierabend ist. Wetter klasse, alle auf der Terrasse. Die Sonne kitzelt und du weißt, wir sind noch eine ganze Weile für dich da. Happy Birthday.

www.facebook.com/djannabr

www.anna-official.com

www.facebook.com/jochenpashofficial

www.facebook.com/josha.de