Lift StuttgartNacht

Wer hatte noch mal behauptet, Männer könnten ihre Gefühle nicht zeigen? Sie können: Breitwand. Die fünf Musiker um den Texter und teilweise aberwitzig phrasierenden Sänger Vitali Ehret verfügen über ein ausgesprochen breites Reservoir an musikalischen Möglichkeiten, den Mut zur großen Geste, verbunden mit einem ungewöhnlichen Gespür für die Reize der Reduktion. Wer ihr Debüt Album „Lass uns ein Stückchen gehen“ aufmerksam gehört hat, weiß: Kein Grund mehr, sich vor DIA-Abenden zu fürchten! Die können und wollen es nicht anders: Volles Risiko, All in.

Ulrich Kriest (Kritiker)

Band-Bio: Es musste DIA werden!

Riga kann sehr kalt sein. Sie trafen sich im Winter 2015 am Rande einer internationalen Philatelisten-Convention. Annika und Vitali kannten sich von früher. Als Teenager hatten sie gemeinsam in einer Punkband gespielt, sich jedoch seither komplett aus den Augen verloren. Peter und Hannes liefen sich zwei Jahre zuvor in der Umkleide des „Saunaverein 04 Stuttgart West“ über den Weg. Eine eher flüchtige Begegnung. Gigi, der wieder einmal „Abstand“ brauchte, schien die lettische Metropole an der baltischen See ein Versprechen. Mindestens auf hinreichend Abstand. Rückblickend aus unerfindlichen Gründen buchte sich das Quintett ins selbe Hotel ein. Weil das Nightlife von Riga schon speziell ist, landete man früh in der Hotelbar. Nach ein paar Gläsern sprang Annika unvermittelt auf den Tresen, begann aus vollem Hals zu singen. War es die Nähe zu Finnland? Luftgitarre kann man mögen lernen. Mit hochprozentig gelockerten Zungen kam man schnell ins Gespräch - über das Leben, die Liebe und Musik. Noch in der Nacht vollzog sich die Bandwerdung von „DIA“, um – nach allgemeinem Dafürhalten - den Zauber des Anfangs zu vertiefen.

Besetzung: Vitali Ehret (voc, guit); Hannes Donel (guit); Peter-Philipp Röhm (keys); Annika Strobel (b); Steffen »GiGi« Fritz (dr)

Vor dem ersten Live-Set (20 Uhr) und in den Pausen wird uns DJ Ronny R a.k.a. The Italian Scallion mit feinsten Electro-DJ-Sets versorgen.

Nach den Live-Sets legt Fred Mitzkat auf, der das BIX mit seinen handverlesenen Platten-Perlen aus Funk, Soul und Disco schon öfter mal beehrte!