Lightnin' Guy Verlinde & The Mighty Gators

Beeindruckt von Hound Dog Taylor, widmete sich Lightnin’ Guy schon in jungen Jahren dem Chicago-Blues. 2012 vertrat er Belgien beim European Blues Challenge in Berlin.

Das Lab-Publikum begeisterte der sympathische Blueser bereits vier Mal mit seinen authentischen und energiegeladenen Shows. Und das meint der Meister selbst: „In a world of plastic and virtuality, people want real things.

“Lightnin’ Guy – Gesang, Gitarre, Blues HarpToon Vlerick – GitarreKarl Zosel – BassThierry Stievenart – Schlagzeug