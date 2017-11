Like Elephants liefern kraftvollen, doch verträumten Indiepop mit starken elektronischen, tanzbaren Einflüssen ab – und kommen damit am 06.12. ins Café Galao in Stuttgart.

Mit ihrer Ende Oktober erschienen EP „Between Dreams And Truth“ lieferten Like Elephants einen ersten Vorbote für den zweiten Longplayer (geplant für Frühjarh 2018), der mehr als Neugierig auf ihre Live-Performance macht! Sie schlagen dabei eine vertonte Brücke zwischen den verträumten Gitarren- und Synthie-Klängen ihrer Debüt-LP „Oneironaut“ und neuen, tanzbaren Indie-Pop Einflüssen. Jegliche selbstauferlegte künstlerische Grenze wurde buchstäblich niedergerissen, um dem neuen Like Elephants-Sound Platz zu bieten, ohne jedoch die musikalischen Wurzeln zu verlieren. Entstanden sind abwechslungsreiche, voller Elan strotzende Popsongs, welche den erweiterten Facettenreichtum der Band deutlich hervorheben. Auffallend nähern sich Like Elephatns durch den vermehrten Einsatz unterschiedlichster analoger Synthesizer dem New Wave der 1980er Jahre an. Jedoch nie so weit als dass die Songs „retro um jeden Preis“ klingen würden. Vielmehr haben es Like Elephants mit ihrer neuen EP geschafft, sich musikalisch deutlich weiterzuentwickeln und eine außergewöhnliche genreübergreifende Mischung zu kreieren, dessen Sound dem Attribut „Eigenständigkeit“ mehr denn ja gerecht wird. Ein Anspruch, der sich auch in ihrer Dezember-Tour durch Deutschland mit Stopps in München, Stuttgart, Berlin, Chemnitz und Leipzig wiederspeigelt.