× Erweitern Lilly Among

Lilly Brüchner alias lilly among clouds sollte mittlerweile für Würzburg ein Begriff sein denn: Sie setzt sich ans Klavier und schreibt große Popsongs. Rund, aber für den Kloß im Hals. Majestätisch, aber ohne Kitsch. Wie eine Collage, dramatisch, vielschichtig, weit. Da sind wabernde Beats oder hallige E-Gitarrenflächen, die wohlige Tiefe erzeugen und gleichzeitig Lillys Stimme in goldenes Licht rücken. Und was für eine Stimme das ist!

Präsentiert von PULS und ByteFM