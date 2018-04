Limp Bizkit gehören zu den innovativsten Bands der Nu-Metal-Szene – und sind mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten noch dazu! Seit ihrer Gründung 1994 in Jacksonville/Florida beeinflusst die Kombo um Frontmann Fred Durst eine riesige Anzahl von Nachwuchsmusikern. Ihr innovativer, mitreißender Mix aus peitschenden Rhythmen, massiven Gitarrenwänden und funkigen Hip-Hop-Elementen ist eine höchst kreative Neuinterpretation der Crossover-Musik aus den frühen 90ern und lockt regelmäßig tausende begeisterte Zuschauer zu ihren Live-Auftritten. Am 19. Juni rocken Limp Bizkit mit ihrem neuen Album „Stampede Of The Disco Elephants“ das Palastzelt auf dem Maimarktgelände. Foto: Delta Konzerte.