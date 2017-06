LINA geht auf ‚Glitzer Deluxe Tour’

Im Juni 2016 präsentierte LINA erstmals die Songs ihres Debütalbums ‚Official’ live und verzauberte Fans aller Altersschichten ebenso wie die anwesende Presse. Im Mai dieses Jahres ist die Sängerin und Schauspielerin erneut auf Tour in Deutschland.

LINA kennt man bisher vor allem aus ihren Filmen. ‚Bibi &Tina Teil 4 – Tohuwabohu’ unter der Regie von Starregisseur Detlev Buck startet am 23.02.2017 mit Lina in der Hauptrolle. Die ersten drei Teile sahen mehr als drei Millionen Menschen und die von LINA gesungenen Soundtracks erreichten Goldstatus.

In ihren Konzerten präsentiert sich Lina Larissa Strahl ihrem Publikum so wie sie ist. Gerade heraus, ehrlich, verplant, lebendig und verliebt, das alles mit ein wenig Glitzer. Mit Lyrics wie „wer nichts zu sagen hat, redet oft am meisten” und „wir sind immer dann am besten, wenn wir aufhören nachzudenken” überzeugt Lina nicht nur die junge Zielgruppe!

Auch dieses Jahr hat Lina wieder einige Special Guests mit im Gepäck. Einer davon ist Schauspieler und Freund Tilman Poerzgen, der als einer ihrer Duettpartner nicht von Linas Seite weichen wird.