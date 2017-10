× Erweitern Linda Hesse

Sonnenkind Akustik-Tour 20172017 mit ihrem Top 15-Album „Sonnenkind“ auf Akustik-Tour Am 14. November 2017 im Rosengarten Mannheim

Linda Hesse legt nach und spielt zusätzlich zu ihren bereits im Vorverkauf befindlichen Konzerten im Mai weitere Termine ihrer Sonnenkind Akustik-Tour im November!

Dem allgemeinen Klischee, dem zufolge Schlagersänger nur zum Playback im Hintergrund singen können und vielleicht auch wollen, begegnet Linda Hesse seit Beginn ihrer Karriere vehement und mit viel Leidenschaft. „Meine Songs erzählen die großen und kleinen, die wichtigen und scheinbar unwichtigen Geschichten des Alltags. Es geht dabei immer um Menschen, Gefühle und Emotionen. Wer könnte diese Leidenschaft besser auf die Bühne bringen als Musiker? Ich habe das große Glück, auf der Bühne sechs großartige Musiker und Freunde neben mir zu wissen, dazu vor und hinter der Bühne ein tolles Team. Die meisten begleiten mich seit vielen Jahren. Wir sind eine leidenschaftliche Musiker-Familie.“

Die Sonnenkind Akustik-Tour 2017 wird ganz im Zeichen dieser Leidenschaft stehen. Alte und neue Songs in einer ganz besonderen Umsetzung – akustisch – ohne Netz und doppelten Boden. „Auf der Bühne stehen und singen, den Menschen dabei direkt in die Augen sehen und die ungefilterte Reaktion bekommen, das zählt für mich zu den schönsten Momenten in meinem Beruf.“

Mit ihrem aktuellen Album „Sonnenkind“ gelang Linda Hesse 2016 auch so ein schöner Moment, aus dem Stand der direkte Einstieg in die Top 15 der Offiziellen Deutschen Album Charts (GfK). Für die Gewinnerin des Publikumspreises „Goldene Henne“ ein Mega-Erfolg, hatte sie sich doch erst vor ein paar Monaten vom „Rundum-Sorglos-Paket“ der großen und mächtigen Unterhaltungskonzerne losgesagt, mit ihren besten Freunden in Berlin eine kleine unabhängige Plattenfirma gegründet und ihr drittes Album nach dem Motto „Selbst ist die Frau“ in Deutschland veröffentlicht.

Dass sie mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ehrlichen Songs weit mehr als nur unterhalten kann, ist die vielleicht schönste Erfahrung, die Linda Hesse in ihrer bisher so erfolgreichen Karriere machen durfte: „Mit aller Kraft“ ist sie seit 2014 Botschafterin der Deutschen Krebshilfe.