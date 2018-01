Linda Kyei's Swing Combo

Linda Kyei präsentiert am heutigen Abend wieder ihre Swing Combo. Um sich herum hat sie einige Hochkaräter der jungen Swingszene versammelt, mit denen sie den warmen, knisternden und immer locker hüpfenden Sound der schönen alten Zeit zelebriert.

Andrew Andrews, auch bekannt von den legendären "The Hot Jazz Rewinders", Sascha Kommer, einer der quirligsten und sicher bestgekleidetsten Pianisten der Stadt, Sir Holley am Bass und Andy Shepherd an der Gitarre bilden mit ihrer Bandleaderin das heutige Tanzorchester