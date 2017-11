× Erweitern Linda Kyei Swing Combo

Nach dem großen Erfolg und einem ausverkauften Haus im Frühjahr führt Linda Kyei das Publikum ein weiteres Mal mit ihrer Swing Combo durch einen eleganten, genussvollen Abend – angereichert mit dem charmanten Jazz-Sound der frühen Jahre, Charleston, Cocktails, Gin, wunderbaren Gästen und natürlich einer Prise Nostalgie.

Mit dabei Andrew Andrews von „The Hot Jazz Rewinders“ an den Drums und der preisgekrönte Sascha Kommer (u.a. ausgezeichnet mit dem Fürst von Hohenzollern Jazz-Nachwuchspreis) am Klavier. Der wunderbare Sir Holley am Kontrabass und Mr. Shepherd an der Gitarre komplettieren die Rhythm-Section.

Die Gäste des heutigen Abends sind Carsten Netz (Saxophon, Klarinette), Fräulein Flauschig (Burlesque) und Kurt Albert (Steptanz)