Brave Enough Tour 2017

support: The Retrosettes

Hinter der Violinistin und Choreographin LINDSEY STIRLING verbirgt sich eine außergewöhnliche Künstlerin. Mit ihrer atemberaubend individuellen Mischung aus klassischen Kompositionen, modernen Dubstep-Rhythmen und progressiven Tanzeinlagen hat die 30-Jährige nicht nur ein eigenes Genre erschaffen. Sie verbindet zudem auf neuartige Weise die Tiefe von E-Musik und künstlerischer Tanz-Performance mit der Leichtigkeit moderner Pop- und Clubmusik.

Am 6. März kommt LINDSEY STIRLING im Rahmen ihrer Welttournee nach Stuttgart in die Porsche-Arena.

Mit ihrem Spiel, das ebenso mutig wie kontrolliert, expressiv wie geschmeidig ist, gewann LINDSEY STIRLING zahlreiche Preise.

In ihren Konzerten verbindet LINDSEY STIRLING Klassik, Tanz und Clubmusik auf einzigartige Art und Weise. Schillernd stehen ihre transzendentalen Kompositionen neben interessanten Neuinterpretationen großer Rock-, Hip-Hop- und Club-Hits. Ihre Live-Darbietungen fallen völlig aus dem Rahmen und bieten Ungehörtes und Innovatives an der Schnittstelle aus Klassik, Elektronik und moderner Tanz-Performance. Und so darf man für die anstehende Tour auch viele neue Elemente erwarten, ganz so, wie auch das dritte Album "Brave Enough" enorm viel Mut zur Weiterentwicklung beweist: Neben den bereits bekannten Zutaten finden sich darauf auch Elemente aus Alternative Rock, Country und Rap. Damit beweist LINDSEY STIRLING einmal mehr, dass sie trotz ihrer atemberaubenden Erfolge noch lange nicht am Ende ihrer außergewöhnlichen, künstlerischen Entwicklung angekommen ist.