Line-Dance Fred Astaire Style

Anfang des 20. Jahrhunderts in Amerika als Show-Tanz entstanden, hielt der Line Dance nach dem zweiten Weltkrieg auch in Deutschland Einzug. Vor allem während der "Disco-Ära" und durch zahlreiche Tanzfilme dieser Zeit wurde der Line Dance zum Pflichtprogramm in den Tanzschulen und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit.

Anders als in den klassischen Paartänzen, wird Line Dance vom Konzept her in Gruppen neben- und hintereinander getanzt es kann aber natürlich auch solo getanzt werden. Aus diesem Grund ist auch kein Tanzpartner notwendig. Wir wollen uns in diesem Kurs ein paar einfache und beliebte Line Dances, wie z.B. "Busstop", "Electric Boogie", "The Wanderer" u.ä. anschauen. Für den "Fred Astaire Strutt" bitte möglichst einen langen Regenschirm oder Spazierstock mitbringen.