Line-In Konzert im Glasperlenspiel Asperg

Ein Konzert mit LINE-IN ist immer etwas Besonderes.

Die drei Musiker Nico Blum, Stephan Müllner und Andi Kunz vertreiben mit ihrem Auftritt im Glasperlenspiel Asperg garantiert den Winterblues und zaubern mit Songs wie „here comes the sun“ mit virtuosem Gitarrenspiel und brilliantem dreistimmigem Gesang den Sonnenschein in die Herzen der Zuhörer.

Die Band präsentiert ihre Songs mit akustischen Gitarren in Verbindung mit einer Cajon. Der unverwechselbare Sound von LINE-IN, der vor allem durch den markanten dreistimmigen Gesang geprägt ist, zeigt stets aufs Neue, dass gute Musik auch ohne großen technischen Aufwand auskommt. Musik von Hand gemacht. Garantiert ohne Rauch und doppelten Boden.

Das Repertoire umfasst neben Klassikern u.a. von Simon and Garfunkel, Dire Straits, Beatles, Pink Floyd, Metallica, Prince auch Hits von Pharell William, Robin Thicke und George Ezra.

Locker und humorvoll sorgt LINE-IN für einen abwechslungsreichen und kurzweiligen Abend.