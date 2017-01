In Linien.Grenzen.Räume entwickeln Geflüchtete und Stuttgarter BürgerInnen gemeinsam mit KünstlerInnen unterschiedlicher Disziplinen in 9-monatiger Laufzeit eine Performance zum Thema eigene und fremde Räume im biografischen und stadtspezifischen Kontext. Anfang 2017 leitet die Autorin Sudabeh Mohafez eine Schreibwerkstatt. Die hier entstandenen Texte werden in Form szenischer Lesungen in einem Try Out im Nord zu hören und sehen sein.

Am 25. Februar 2017 um 17 Uhr im Nord