Link Michel

„Frisch Dressiert“ heißt nagelneue Programm des Neuffener Kabarettisten,mit dem er noch einmal eine Schippe drauflegt, beinhaltet wie stets energiegeladene Geschichten aus dem ganz normalen Alltag.Ob Beziehung, Erziehung, Nachbarschaft oder Freundeskreis – in „FRISCH DRESSIERT“ nimmt der Michel temporeich und vor allen Dingen saukomisch das allgegenwärtige Menschelnde aufs Korn, ohne dabei vor seinen eigenen Unzulänglichkeiten Halt zu machen. Er ist sowohl Wolf im Schafspelz – als auch Schaf im Wolfspelz.„Ich musste beim Schreiben tatsächlich ein paar Mal über meine eigenen Gags lachen. Peinlicher geht es gar nicht. Muss also unbedingt unter uns bleiben“, so der Neuffener.Man darf sich also auf Unterhaltung mit Herz und Verstand freuen die niemanden belehrt, aber jeden zum Lachen bringt.