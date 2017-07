Lion - der lange Weg nach Hause

Australien/Großbritannien/USA 2016 - 120 Minuten / FSK ab 12 Jahren

Regie: Garth Davis

Darsteller: Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman u. a.

Saroo (Dev Patel) war 5 Jahre alt, als er durch unglückliche Ereignisse seine Familie verlor: Er schlief in einem Zug ein und als er erwachte, war er Kilometer weit von seiner Mutter und seinem älteren Bruder entfernt. Auf sich allein gestellt irrte er wochenlang durch die gefährlichen Straßen Kalkuttas, bis er in einem Waisenhaus landete. Er wurde von Sue (Nicole Kidman und John Brierley (David Wenham) adoptiert, die ihm ein liebevolles Zuhause in Australien schenkten. Viele Jahre später lebt Saroo in Melbourne, ist beruflich erfolgreich und wohnt mit seiner Freundin Lucy (Rooney Mara) zusammen. Er könnte rundum glücklich sein, doch die Frage nach seiner Herkunft quält ihn. Nacht für Nacht fährt er mit Google Earth auf seinem Laptop das Zugnetz Indiens ab, zoomt auf hunderte von Bahnhöfen und sucht nach Hinweisen auf seinen früheren Wohnort und seine leibliche Familie. Dann passiert das Unglaubliche und er stößt im Internet auf ein Dorf, das seiner Erinnerung entspricht…