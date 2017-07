LISA WHO war vor ein paar Tagen erst unterwegs und hat mit ihrer Musik die Fans sowohl im Vorprogramm von Hazel English als auch auf den Headliner-Konzerten mit ihren grandiosen Songs ihrer Debütplatte „Sehnsucht“ verführt und berührt. soundsandbooks.com beschrieb den Auftritt der Berlinerin so: „LISA WHO singt mit einer klaren, feinen Stimme, die Musik deckt die Spektren zwischen klassischen Singer-Songwriter-Arrangements und progressiven Rock ab.“ Ein ganz besonderer und besonders stimmungsvoller Auftritt führte sie sogar ins Berliner Zeiss-Planetarium, um „ihre Zuhörer für einen einstündigen Moment willenlos zu machen“. Jetzt hat LISA WHO bestätigt, wann sie im September/Oktober den zweiten, ausgedehnten Teil ihrer Tour absolvieren wird. Dabei muss man sich einlassen auf die junge Frau und ihren psychedelischen Popsound. Ihre sphärischen Klänge transformieren sich während des Hörens. Ihre Musik ist gewachsen aus Chet Baker, Billie Holiday, Pink Floyd und Air – manchmal hat sie auch etwas von der verträumten Melancholie einer Lana del Rey. Man merkt schnell: Das ist etwas ganz eigenes, das ist etwas, dass es so bisher nicht gab. Mit ihrem neuen Album hat die Berlinerin nur eins gemacht, nämlich die Musik, die ihrem Herzen am nächsten lag. Musik ist für LISA WHO das Pendel, das immer wieder ausschlägt, das in ihr schwingt und sie treibt, das sie zum Mittelpunkt zurückbringt, wenn die Welt zu schnell und zu laut ist. Mit diesem Sound kommt LISA WHO im Herbst zurück in unsere Clubs.