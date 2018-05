Literarischer Spaziergang mit Schauspieler Gerald Friese

Die Mediothek Güglingen und die Stadtbücherei Brackenheim laden gemeinsam zu einer sommerlich, duftig-dornigen Literatur-Performance ein. Schauspieler Gerald Friese möchte sein Publikum mit Poesie und Heiterkeit durch die Fülle des Sommers und durch den Haberschlachter Rosengartenweg führen. Der romantische Weg verläuft durch Wiesen, Weinberge und den Kesselwald. Er bietet herrliche Ausblicke auf die umliegenden Orte. Ein farbiges, fülliges Programm erwartet die Zuhörer und Zuschauer.

Bitte beachten Sie, dass der Weg nur teilweise befestigt ist und für „geübte Wanderer“ empfohlen wird. Festes Schuhwerk ist unbedingt erforderlich! Die reine Gehzeit beträgt etwa 1 Stunde. Bei zweifelhaftem Wetter kann am Veranstaltungstag bis 14 Uhr in der MediothekGüglingen(07135-964150) erfragt werden, ob der Spaziergang stattfindet. Bei andauerndem Starkregen findet die Veranstaltung in der Stadtbücherei Brackenheim statt.

Gerald Friese ist in Hamburg aufgewachsen und besuchte die Schauspielschule in Stuttgart. Heute ist er freiberuflich als Schauspieler, Regisseur und Literatur-Performer im gesamten deutschen Sprachraum tätig, seit 2006 auch als Autor.

Der Hut ist sein Zeichen, ebenso seine Leidenschaft für die Literatur. Temperamentvoll, virtuos und einfühlsam führt er seine Zuhörer durch die Welt der Poesie und Literatur, und es entstehen Momente, in denen die Wirklichkeit ganz eng mit der Kunst zusammenrückt.