Literarischer Weg ins Leben

Dr. Brigitte Bausinger porträtiert drei Schriftstellerinnen aus der Region, für die – unter sehr verschiedenen Voraussetzungen – das Schreiben, die Literatur ein Weg zu freierer Lebensgestaltung war. Marie Kurz, Frau von Hermann Kurz und Anhängerin der 48er-Revolution, ihre Tochter Isolde, die in Italien künstlerische Anregungen erhielt, und Elisabeth Gerdts-Rupp, die als Ethnologin die halbe Welt bereiste, in Romanen und Gedichten aber auf ihre Heimat zurückblickte. Chrysi Taoussanis, Schauspielerin am Theater Die Tonne, trägt eine Auswahl von Texten vor.

