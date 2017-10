Literatur live: Tatjana Kruse liest "Der Gärtner wars nicht"

Frauen-Literaturcafé mit Tatjana Kruse am 19. November in der Stadtbibliothek

Gast des Tages ist in diesem Jahr Tatjana Kruse, die ihren neuen Krimi vorstellen wird. Die Zwillingsschwestern Konny und Kriemhild eröffnen in ihrem Elternhaus eine Pension. Doch leider bleiben die Gäste aus. Eines Tages ruft eine junge Frau an, um für fünf junge Musiker Zimmer zu reservieren, und das gleich für sieben Nächte und ab sofort. Konny ist begeistert. Doch wird einer der Musiker tot aufgefunden. Konny und Kriemhild beginnen zu ermitteln.... Tatjana Kruse, Krimiautorin aus Schwäbisch Hall, wurde bekannt durch ihren Kommissar Seifferheld. Mit "Der Gärtner wars nicht" startet Frau Kruse nun eine neue Krimireihe.