Literaturtreff

Der Roman: "Gehen, ging, gegangen" von Jenny Erpenbeck.

Richard, emeritierter Professor für Klassische Philologie, hat seit seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben viel Zeit. Was soll er im Ruhestand mit all dieser Zeit anfangen? Da wird er auf die vielen afrikanischen Flüchtlinge in Berlin-Kreuzberg aufmerksam. Bald lernt er mehr über ihre Geschichte und ihre verzweifelte Situation.

Jenny Erpenbecks Buch ist hochaktuell, wurde bereits dementsprechend oft rezensiert und stand auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis 2016. Der Roman macht sehr gut deutlich, wie schwierig die Lage für die Asylsuchenden ist. Herausgerissen aus ihrem früheren Leben und oft traumatisiert kämpfen sie mit dem Alltag als Flüchtling und der schier undurchdringbaren Bürokratie.