Little Dragon inszenieren die elektronische Popmusik ganz neu. Die Ausnahmetalente des schwedischen Quartetts und die exquisite, soulige Stimme der Sängerin Yukimi Naganos in Kombination mit einem glänzenden Gespür für Hooks erschaffen eine einzigartige Atmosphäre. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Band derweil Dauergast auf den Playlisten der zeitgenössischen Clubkultur ist. Und sie wird es bleiben, denn mit "Season High" veröffentlichte die Band dieses Jahr ihr bisher vollkommenstes Album. Es ist eine Sammlung persönlicher Songs, in denen sich Nagano unterschiedlichster soulvoller Gesangstechniken bedient. Dazu kommen die weitreichenden Einflüsse der Band und insgesamt ergibt sich ein aufregendes Post-80s-Synthie-Soul-Club-Hybrid. In einer Zeit, in der die Pop-Club-Kultur ihre emotionaleren und soulvolleren Seiten erkundet und zeitgenössischer R&B sich wieder auf den breiteten 4/4-Dancefloor zubewegt, finden Little Dragon ihren Platz und liefern mit "Season High" weitaus mehr als nur ein großartiges künstlerisches Statement ab.