Little Peace Lullaby

Wo die Kraft der Worte endet, dort beginnt die Welt der Musik, grenzenlos und unmissverständlich. Die Möglichkeit, Menschen authentisch und direkt erreichen zu können, sie

emotional zu berühren ist integraler Bestandteil von Ulrich Drechslers & Stefano Battaglias Musik.

Mit der intimen Besetzung aus Bassetthorn, Bassklarinette und Klavier vermögen sie all dies auszusagen, was ihnen wichtig ist und ihren Anspruch an die Musik vollkommen erfüllt:

Intimität, Energie, Leidenschaft und Liebe.

Mit Ulrich Drechsler und Stefano Battaglia begegnen sich zwei wahre Klang Magier auf Augenhöhe, ohne Erwartungshaltung, ohne Bewertung und mit größter Wertschätzung dem jeweils anderen gegenüber. Wie in

einem guten Gespräch, hören sie einander zu, lassen einander sagen, was zu sagen ist und unterstützen sich gegenseitig. Ihre Musik geschieht mit großer Ernsthaftigkeit und sehr bewusst. Beide wählen ihre Noten mit

äußerster Behutsamkeit und jede hat eine tiefgreifende Aussagekraft. Mit wenigen Tönen vermögen sie eine ganze Geschichte zu erzählen so dass man das Gefühl hat, dem sei nichts mehr hinzuzufügen.

In einer immer schneller werdenden Welt, in der der einzelne Mensch immer weniger zählt, versuchen sie so ehrlich wie möglich Musik zu machen. Sie tun es für sich selbst weil es ihnen ein Bedürfnis ist. Vor allem aber

tun sie es für die Menschen, die in ihre Konzerte kommen um sie daran teilhaben zu lassen und ihnen ein paar schöne Stunden zu schenken.