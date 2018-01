Live-Fotoshow "Naturwunder Erde"

Greenpeace präsentiert: Naturwunder Erde

Eine Weltreise voller Bilder, Erlebnisse und Musik von & mit Markus Mauthe

In seiner aktuellen multimedialen Fotoshow „Naturwunder Erde“ im Auftrag der Umweltschutzorganisation Greenpeace erklärt Markus Mauthe die Erde als Ganzes. Der Profi-Fotograf hat es geschafft, die unermessliche Vielfalt des Planeten mit der Kamera in Form faszinierender Fotos festzuhalten und relevante Lebensräume im Wasser, Wald, Grasland und Gestein sowie deren Verbindungen untereinander zu zeigen. Neben fundiertem Fachwissen bietet er authentische Geschichten, Anekdoten zum Schmunzeln, haarsträubende Grenzerfahrungen und bewegende Begegnungen mit Mensch und Tier. Untermalt wird die Weltreise durch eigens für die Bilder komponierte Musikpassagen von Kai Arend. Am Samstag, 3. Februar 2018 kommt Markus Mauthe mit seiner multimedialen Fotoshow „Naturwunder Erde" in das FORUM Kino des Technik Museum Speyer und zeigt dort seine Show. Der Vortrag beginnt um 19:30 Uhr. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei.