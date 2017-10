Mein Traum ist länger als die Nacht

× Erweitern Live Hörspiel

Januar 1886. Der junge Carl Benz meldet seine Erfindung, den dreirädrigen Motorwagen unter der Nummer 37435, zum Patent an. Nachdem der Verkauf des Wagens sozusagen nicht in die Gänge kommt und das Gefährt überall auf Ablehnung stößt, macht sich seine Frau Bertha am 5. 8.1888 heimlich zur bis dahin längsten Autofahrt der Welt auf den Weg: 105 km von Mannheim nach Pforzheim und zurück.

Mit dieser berühmten Fahrt verändert sie die Entwicklung und Akzeptanz des Automobils nachhaltig, denn der Erfolg ihrer Reise zerstreut die Zweifel der potenziellen Käufer und trägt zum Aufstieg der Firma Benz bei.Das Live-Hörspiel folgt den spannenden Biografien des Ehepaar Benz und erzählt von den Schwierigkeiten, Anerkennung zu finden, sich gegen gesellschaftliche Normen durchzusetzen und an seinen Träumen festzuhalten. Während ihrer 60 Jahre währenden Ehe verändert sich die Welt dramatisch und beeinflusst ihre Erfindung nachhaltig.Und so erleben wir visuell und vor allem akustisch die historischen Umbrüche, welche die Biografien begleiten: die Veränderungen durch die Industrialisierung, die beiden Weltkriege und wie diese die Entwicklung des Automobils beeinflussen. Wir erleben, wie Machtpolitik die Technik für ihre Zwecke vereinnahmt. Wir sind live bei der Entstehung des ersten Automobilclubs und hören die Motoren des beginnenden Rennsports dröhnen.

Nach dem erfolgreichen Krimi-Live-Hörspiel »Die Blaue Liste« nach dem Roman von Wolfgang Schorlau, entwickelt Günter Maurer erneut eine spannende akustische Welt, deren Entstehungsprozess der Zuschauer hautnah mitverfolgen kann.