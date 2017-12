Live im Ersten Candyass

× Erweitern https://www.facebook.com/1.stock.stuttgart/photos/gm.1949734525037125/2225353314157237/?type=3&theater candyass

Live im Ersten präsentiert "Candyass" (Dream Folk, Zürich und Stuttgart)

Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spende oder Soli-Luft für Candyass erwünscht

"Candyass" lullen dich von oben bis unten ein und beamen dich weg. Lass deinen Verstand daheim, stelle das Denken ab, mach dich nackig und tauche ein. Boy and Girl, Zwei Gitarren, zweimal Gesang und warme Beats dazu. Eingängige, meditative Melodien und ruhig verträumte Texte, die dich mitnehmen nach Woanders, wo alles viel feiner ist. Serviert mit einer Tonne Liebe, zwei nonkonformen Batzen Hirn und einer Prise Galgenhumor.

Das erinnert mal an Velvet Underground mal an Beck oder Portishead, bleibt aber immer eigen. "Candyass" ist ein neues Projekt des Stuttgarter Grafikers und Musikers Kleon Medugorac (any) gemeinsam mit seiner Partnerin Paula Troxler. Ihre Debut-Ep „Somewhere“ ist im Sommer 2017 innerhalb weniger Wochen auf Reisen und in Zürich und Stuttgart entstanden.

Musik und Videos auf:www.candyass.org