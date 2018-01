Live im Ersten DJ Special // Dreadskin Selection

Josi „Dreadskin“ Höger hat 1987 mit THE MOOD (a.k.a.) eine der ersten Skabands in Deutschland gegründet. Es folgten viele, viele Gigs u.a. mit Laurel Aitken, The Skatalites, Desmond Decker.

Weiter ist er Mitbegründer des Stuttgarter Lucky Punch Soundsystems und nahm als Sänger am allerersten deutschen Dancehall-Sampler „Riddim In Exile“ (T’Bwana, Dortmund) teil. Schon damals galt er bereits als „Urgestein der Reggae Szene“ (Zitat Stuttgarter Nachrichten). Seit 2010 kocht Josi seine musikalischen Erfahrungen in Form seiner One Man Band DREADSKIN KICKBOX herunter und ist damit mittlerweile in ganz Europa unterwegs. An diesem Abend öffnet er seine Plattenkiste und wird musikalische Perlen aus seiner Sammlung auflegen.

Weitere Infos zu DREADSKIN SELECTION:

https://www.facebook.com/dreadskinradio/

Eintritt frei