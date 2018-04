Live im Ersten // Folk Road Show

Nach ihrem grandiosen Auftritt im November 2016 kommen diese tolle Folkgruppe wieder nach Stuttgart! Es gab Zeiten da waren 'Roadshows' nichts ungewöhnliches, sondern der Alltag von Größen wie Johnny Cash, Buddy Holly u.v.m.

Doch dieses Showkonzept ist heute vergessen, was wiederum diese vier Musiker zusammen-gebracht hat, die FOLK ROAD SHOW zu starten. Seit 2014 sind Benjamin James Caldwell, Dominique Fricot, Olaf Caarls und Pieter Van Vliet fast ununterbrochen in Europa, USA und Kanada mit ihrer Roadshow unterwegs. Jeder mit seinen eigenen Songs und Stil, was am Ende dann in ein großes, gemeinsames Finale endet. Es verspricht ein großartiger Abend zu werden!!!

FOLK ROAD SHOW (Folk/Country/Americana)**** 4x Singer/Songwriter, 1x Show ****Benjamin James Caldwell (NZ/AUS), Dominique Fricot (CAN),Olaf Caarls (US/NL), Pieter Van Vliet (NL)

Geöffnet ab 20h * Livemusik ab 21h

Eintritt frei - der Hut geht für die Musiker rum

Weitere Infos zu FOLK ROAD SHOW :

http://www.thefolkroadshow.com/