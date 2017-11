Live im Ersten Grande Finale 2017

An diesem Abend ist das 'Grande Finale' unseres Livejahr 2017 und dafür kommt 'Die beste Band des Universums.'!!!DEFENDERS OF THE UNIVERSE - eigentlich sollte alleine der Name bereits das ganze Ausmaß kreativer Energie und Chaos bewusst machen, das in den sechs charmant-asozialen sieben Schwaben aus - Tusch - Schwäbisch Gmünd brodelt. Experten warnen bereits vor einer bevorstehenden Eruption, die jeden §%?&€! brennen lassen wird.Nur Leichen lassen sich in Schubladen stecken - und der Sound der Defenders ist alles andere als tot. Ein ständig weiter mutierender Organismus aus Punkrock, Hardcore und Rap, mit Off-Beat-Einflüssen, der längst ein Eigenleben entwickelt hat, beschreibt diese musikalische Chuzpe noch am besten.Eröffnet wird der Abend von einer weiteren Gruppe der Superlative... BROKE ABER DOPE! Die Formation ist mehr als Plattform verschiedener MCs zu verstehen, die hier zusammenfinden um Ihre jeweiligen Texte und Stile im neuen Gewand zu präsentieren.