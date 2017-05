Live im Ersten very Special mit YAWL

Freundeskreis' spielen ihren ausverkauften Gig und ihr habt keine Karten dafür bekommen? Ihr steht sowieso mehr auf Underground-/Alternative Hip-Hop? Ihr wollt wissen, was morgen 'da hot shit' ist? Dann... Wir präsentieren Euch stolz wie Bolle... YAWL!!!

Rapper Ancient Mith aus den wilden Weiten der USA und Produzent Dot aus dem beschaulichen Augsburg kennen sich schon seit Jahren, entstammen sie doch beide der weltweit recht gut vernetzten Independent Rapszene. Nach einer gemeinsamen Tour über 6 Wochen waren die Beide so aufeinander eingespielt, das sie das Album ""A Pile To Keep, A Pile To Burn" aufnahmen. Düster und melancholisch geprägten Klanglandschaften treffen auf klassische Kompositionen, die wiederum Ancient Miths mit seinen unheilvolle Zeilen eher entrückt und entschleunigt ausschmückt. Die 'SZ' schrieb dazu ein "Musikalischer Wolpertinger".

