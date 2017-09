Live in Concert 2.0

OX

Da waren sie wieder, die Stimmen im Kopf - Die Melodien wurden lauter. So laut, dass sie Simon Ochs dazu zwangen die Gitarre in die Hand zu nehmen und sie in Lieder zu bannen. Zwei Jahre lang war er mit „Fire on Dawson“ europaweit auf Tour und im Studio unterwegs, doch holte ihn das Songschreiben wieder ein. Drummer Max Siegmund und Bassist Niklas Reinfandt hatten keine Wahl: als eingespieltes Team und Profis auf ihrem Gebiet bildeten sie ohne Zögern die Groove Section der neuen Truppe. Nach langer Zeit vergeblichen Suchens stieß Simon auf Nadir. Das vierte Wagenrad - nur mit Gitarre. Aus endlosen Nächten und Studio Sessions entstand das Debütalbum der Band, welche von da an “OX” heissen sollte: “Rewind To Overwrite”. Als reines Rockalbum angedacht entstand eine explosive Mischung aus Hard-, Pop-, Prog- und Punkrock, sogar mit gelegentlichen Ausflügen in Latin und Jazz. Schwer zu sagen.. hört es euch besser an!

ohne Kompass

Eine sympathische Junge Band aus Wendlingen am Neckar, bestehend aus 5 dynamischen Jungs - Dani ~ Dino ~ Nico ~ Passi ~ Tobi. "Von Whiskeygläsern, die Wände treffen."

Dominik Tahedl

Dominik Tahedl ist ein Singer/Songwriter aus Köngen. Er ist 23 Jahre alt und macht schon seit er klein ist Musik.

Mit 7 Jahren begann er Gitarre zu spielen, mit 11 schrieb er seine ersten Songs, mit 16 nahm er Gesangsunterricht, spielte in mehreren Bands und seit 2013 tritt er als Solokünstler auf.

Aufgetreten ist er bereits auf dem Remember Our Youth Festival, dem WO?! Festival, dem Catstone Festival, in mehreren Bars, Jugendhäusern und auf verschiedenen Stadtfesten.

Seine größten Einflüsse sind Ed Sheeran und Andreas Bourani.

Zu seinem Bühnenrepertoire zählen sowohl eigene Songs als auch Cover.

Felix Bayer

Hinter dem Namen "Felix Bayer" verbirgt sich ein 25jähriger Singer/Songwriter aus Köngen, der eigene Lieder mit ausdrucksstarken Texten in englischer Sprache spielt, die von Schicksalsschlägen seines Lebens geprägt sind.

Er hat sich das Gitarrespielen mit 19 Jahren selbst beigebracht, hier im Umkreis war er vor allem als Sänger der Hardrock Band "Helena Calls Back" bekannt, bei der er ebenfalls als Songschreiber und anfangs als Bassist fungierte.

Seine bluesige Stimme überzeugt auch in Coversongs von Bob Seger, den Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd etc