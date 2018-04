Live: Los Santos (D) Country/Tex-Mex/Surf //

LOS SANTOS - Eine Stuttgarter „Supergroup“ – und gleichzeitig ein wunderbarer Familienbetrieb: Die Band um den Akkordeonisten und Sänger Stefan HISS, seiner Lebensgefährtin am Gesang und seinem Sohn Joscha Brettschneider (bekannt von BRTHR und THE TREMOLETTES) sowie einem Freund der Familie am Schlagzeug kredenzt uns eine herrliche Melange aus Country & Western, Tex-Mex, Surf und mancherlei mehr.

Nach den Vorgängeralben „Blue in Hawaii“ und „Surfing on the Río Grande“ hat es die vier „schwäbischen Cowboys“ auf ihrem neuesten Werk „Space Rangers“ nun in die Tiefen des Weltraums verschlagen und viele Lichtjahre von Texas entfernt stiessen sie dabei auf Musik, die nie ein Mensch zuvor gehört hat: Auf Surf-Sounds vom Saturn, Twang-Gitarren vom Titan, Akkordeonklänge vom Aldebaran, auf Rhythmen vom Regulus, zu denen kein humanoides Tanzbein je geschwungen wurde – und beweisen damit ziemlich eindrücklich, dass „Raumschiff Enterprise“ und „Bonanza“ rein aus musikalischer Sicht schon immer tipptopp zusammengepasst haben! Beeinflusst gleichermaßen von der Western-Swing-Ikone HANK THOMPSON wie auch von CALEXICO und den LOS STRAITJACKETS, treffen hier dann obskure Country-Songs auf mexikanische Lieder und durchaus skurrile Eigenkompositionen auf Coverversionen bekannter Stücke.