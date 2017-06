Live Lyrics & Live Music Special: "Simon & Garfunkel”

× Erweitern Veit Müller, Mary Jane, Jürgen Sturm

Zu ihrem "normalen" Programm mit dem Titel "Live Lyrics & Live Music" (von "Hotel California" über "Summer of 69" bis hin zu "Stairway to heaven") haben die drei Künstler Veit Müller, Jürgen Sturm & Mary Jane mittlerweile vier "Specials" hinzugefügt. Neben Themenabenden zu Pink Floyd, Bob Dylan und Neil Young erwartet die Besucher nun auch ein Abend ausschließlich mit den unvergesslichen Songs des genialen amerikanischen Duos "Simon & Garfunkel.

Worum also geht es eigentlich in Kult - Songs wie "Mrs Robinson" oder "The Boxer"? Was haben sich Paul Simon und Art Garfunkel gedacht, als sie "The sound of silence" schrieben?

Die Antworten auf diese Fragen erfährt das Publikum bei der Veranstaltung "Live Lyrics & Live Music", was soviel bedeutet wie: der Tübinger Journalist und Krimiautor Veit Müller trägt in einer „Performance“ die deutschen Übersetzungen bekannter Rock- und Popsongs vor, der Tübinger / Ammerbucher Musiker Jürgen Sturm präsentiert danach eben diese Songs auf der akustischen Gitarre, wobei er von „Mary Jane“ am Cajon perkussiv unterstützt wird.

Von "The boxer" über "I am a rock" bis hin zu "Homeward bound" oder "Cecilia" ist alles dabei, was die Herzen der Fans von Paul Simon und Art Garfunkel höher schlagen lässt - und das alles als gesprochenes Wort und als Song mit Gitarre & Cajon. Das gibt es bisher nirgends in dieser Form!