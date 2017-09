Eigentlich hat man sich doch immer schon gefragt: was singen die da eigentlich in „Hotel California“, worum geht es z.B. bei „Satisfaction“ von den Stones oder „Stairway to heaven“ von Led Zeppelin? Deshalb stehen die Tübinger Künstler und Musiker Veit Müller, Jürgen Sturm & Mary Jane mit „Live Lyrics & Live Music“ regelmäßig und erfolgreich auf den Bühnen in der Region.

Veit Müller, freier Journalist und Krimiautor, wird dabei als „Mann des Wortes“ die deutschen Übersetzungen bekannter englischer Popsongs nicht nur vortragen, sondern diese in einer "Performance" mit Leben füllen.

Jürgen Sturm, Musiker & Frontman bei den Tübinger Bands Rocking Daddies, Acoustic Storm und Powerfinger, wird danach eben diese Songs auf der akustischen Gitarre, die immer wieder mit Effekten wie Loops oder auf Neil Young’sche Art mit der Bluesharp „angereichert“ wird, professionell vortragen, wobei er von „Mary Jane“ am Cajon perkussiv begleitet wird.

„Live Lyrics & Live Music“ - ein Programm, in dem die Besucher erfahren, was in den Songs, die sie immer wieder im Radio hören, steckt, und bei dem sie die Songs der Rolling Stones, der Beatles, von Bob Dylan oder Neil Young bis hin zu Pink Floyd, den Eagles oder auch Green Day auch musikalisch erleben dürfen. Der „Sommer des Jahres 69“, „Frau Robinson“, der „"Boulevard der zerbrochenen Träume" “ oder auch die „Befriedigung“ der Rolling Stones lassen grüßen! .

Anmerkung: Neben ihrem normalen "Live Lyrics & Live Music" Programm haben die Künstler seit 2011 vier "Live Lyrics & Live Music Specials" anzubieten, und zwar zu Pink Floyd, Bob Dylan, Neil Young und Simon & Garfunkel.