Live Musik & Talk mit dem Renee Walker Duo

EddieS Music Lounge gibt es zwei Mal im Monat sonntags von 19:00 – 21:00 Uhr im Restaurant des Palatin! Bei gutem Wetter verlagern wir die Music Lounge auf unsere schöne Außenterasse.

Wenn Renée Walker die Bühne betritt, regiert pures musikalisches Können. Am 23.07. gastiert sie wieder in EddieS Music Lounge zusammen mit ihrem langjährigen Bandmitglied Ashley Whited am Keybord.

Von sanften Tönen eingängiger Balladen bis zu den Rockhämmern der Musikgeschichte wird alles geboten, was tief unter die Haut geht. Ein reichhaltiges Repertoire aus der modernen Musikgeschichte.

Die gebürtige Berlinerin wurde in den U.S.A. ausgebildet. Ihre ausdrucksstarke Stimme überzeugt jeden Kritiker schon nach wenigen Takten. Präzise und dynamisch findet sie mit Leichtigkeit ihren Weg über fast vier Oktaven.

Ashley, der aus West Virginia kommt, unterstützt Renée an den Keyboards und mit Gesang. Er war lange in den USA ein „einsamer Wolf“ und spielte von Texas bis Florida sein Soloprogramm, bis er Mitte der Neunziger Jahre auf Renée Walker traf. Sein Repertoire reicht von Rock über Country bis Klassik und sogar Polka.

Passend dazu verwöhnt Sie unsere Küche mit einem grandiosen Buffet für 13,50 EUR – all you can eat!