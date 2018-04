Live Musik & Talk mit Silhouette Dream

Die Formation Silhouette Dream gastiert erstmalig in der EddieS Music Lounge und steht für Party mit Pop, Rock, Funk, Soul und Easy Listening.Gegründet 2012, verkörpern sie mit ihrer Musik die Silhouetten der Bands, die sie covern.Neben covern von Songs für jeden Geschmack, schreiben sie auch Eigenes.Das Erstwerk „Vacation in Berlin“ wurde auch schon u.a. bei Radio Regenbogen gespielt.Sie haben Spaß an ihrer Musik und fühlen sich sowohl auf großen Festen und Events als auch in kleineren Locations zuhause.Sie verstehen es mit einer guten musikalischen Mischung ihr Publikum auf den unterschiedlichsten Bühnen zu begeistern und aus dem Alltag zu entführen.

Line-up:Markus Graf (voc), Nadine Stohner (voc), Liviya Flamme (voc), Andi Dorgerloh (git),Max(imilian) Dorgerloh (dr), Simon Kegel (bs)