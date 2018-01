Live Musik & Talk mit Sommergeflüster

× Erweitern Kati Sommer

Sommergeflüster – Eine Stimme, ein Bass – „Deutsche Poppoesie“

Ralf Bopp und Kati Sommer gründen 2009 ihr Duo “Sommergeflüster”. Erst stehen auserwählte Songs aus dem Pop- und Jazzbereich auf dem Programm, später kommen immer mehr eigene, deutschsprachige Songs hinzu, unterlegt von nur Bassgitarre/Kontrabass und Gesang oder Harmonien und Melodien, welche Ralf Bopp auf seinem Looper Live einspielt. Die innovative Popmusik, welche durch die lyrischen Texte von Kati Sommer an Tiefe gewinnt, wird mit modernen Grooves unterlegt. Mit „Muschel im Meer“, „Sommer im Gras“, „Eiswind“ und „Wo auch immer du bist“ tauchen die Musiker, mal melancholisch verliebt, mal voller Freude am Leben, in weit entfernte Traumwelten ein.

Line-up:

Kati Sommer (voc)

Ralf Bopp (bs, kbtba)