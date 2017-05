Live Musik & Talk mit The Lovebirds

EddieS Music Lounge gibt es zwei Mal im Monat sonntags von 19:00 – 21:00 Uhr im Restaurant des Palatin!

Chrissy & Fabi Michel, das sind THE LOVEBIRDS.Ein Gitarren-/Gesangs-Duo, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Rock- und Country-Klassiker der letzten 50 Jahre in ganz eigenem Gewand erklingen zu lassen.

Im Vordergrund steht hierbei der außergewöhnliche zweistimmige Gesang. Regional bekannt wurden die beiden Vollblutmusiker u.a. durch die Zusammenarbeit mit Cool Breeze, The Playground Life Experience, Gonzo and friends, und Me and the heat.

So gastieren die Beiden, die auch privat ein Paar sind, wieder einmal in EddieS Music Lounge im Palatin Wiesloch/Das Restaurant.