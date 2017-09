Live Musik & Talk mit The Secret Three

Diese Formation ist anders als andere Acoustic-Combos, denn das Repertoire ist keinen stilistischen Zwängen unterworfen. Es basiert auf der Quersumme des Musikgeschmacks der 3 Boutique-Mitarbeiter. Mit Klassikern aus Rock und Pop im neuen Gewand sowie viel Liebe zum Detail in den Interpretationen entsteht eine musikalische Vielfalt, die aufhorchen lässt.

Besonderen Ehrgeiz legen THE SECRTET THREE dabei darauf 80er-Songs zu „entkeyboardisieren“, in einer Unplugged-Version neu zu interpretieren und Rocksongs teilweise mit einem Latinflavour zu verfeinern.

Line-up:Dominik Wrana (voc., guit.)Christian Fassbender (bs.)Thomas „Wicky“ Gaddum (voc., guit.)