Live Musik & Talk mit Used

EddieS Music Lounge gibt es zwei Mal im Monat sonntags von 19:00 – 21:00 Uhr im Restaurant des Palatin!

Die Band USED gastiert erstmalig in EddieS Music Lounge und besteht aus den Zwillingsbrüdern Marco und Dario Klein. „USED“ nicht etwa weil die Beiden Songwritergrößen wie Ray Davis oder Paul McCartney imitieren wollen, sondern viel mehr da sie den unbeschwerten Sixties Sound heute wieder neu aufleben lassen.

Ihr 2011 veröffentlichtes Debütalbum „Moving On“, produziert mit dem Produzenten und Drummer Raphael Rasmus, überzeugt mit einem ausgewogenem Spektrum aus zeitgemäßem Britpop, energetisch-lässigem Rock ’n’ Roll und träumerischen Akustik-Balladen. Dabei performen sie sowohl als dynamische Band sowie als intimes Singer-Songwriter-Duo.

2012 tourt die Band mit ihrer handgemachten Musik in Deutschland und wird offiziell vom Gitarrenhersteller „Höfner“ durch Instrumente und deren Netzwerke unterstützt. Ihr Song „Another Lover“ erscheint 2013 auf der Jubiläums-CD, welche Höfner zum Anlass ihres 125-Jährigen Jubiläums veröffentlicht.

Im Frühjahr 2013 arbeitet USED an ihren ersten Demos für ihre zweite Platte, welche am 12. Dezember 2015 bei dem Label „Funbasstic Music Production“ veröffentlicht wird, abermals produziert von Raphael Rasmus. Das Album „Here We Are“ enthält zwölf neue und energetische Eigenkompositionen. Besonders markant ist dabei ihr zweistimmiger Harmoniegesang und die dazu arrangierten Gitarren- und Bassläufe. Gerade bei den Gitarrenriffs setzen die Jungs bei Platte Nummer zwei auf mehr Tempo und Dynamik. Charakteristische Songs sind z.B. „Lightyears Away“ oder „Black and Blue“. Leidenschaftliche und handgemachte Musik, fokussiert auf die drei Hauptinstrumente Gitarre, Bass und Schlagzeug lassen auch dieses mal wieder den typisch puristischen Sixties Sound erklingen.