Live-Nacht Schwäbisch Hall

2011 gab es in Schwäbisch Hall die letzte Musik-Nacht. Die Macher der »Live-Nacht«, die seit über zwölf Jahren in Heilbronn, Ludwigsburg und Backnang Tausende Besucher anzieht, wollen dieses beliebte Event in der Salzsiederstadt etablieren.

Die Kneipenszene in der Haller City ist dafür prädestiniert, sind doch alle sieben teilnehmenden Lokale fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. Schon am 1. April verwandelt sich getreu dem Motto »Eine Stadt – eine Nacht – überall Live-Musik« Schwäbisch zu einer großen Partymeile mit erstklassiger Live-Musik der besten Bands aus der Region. Die Besucher können gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Damit alle voll auf ihre Kosten kommen, reicht der Musik-Mix quer durch verschiedene Genres und bietet für jeden Musikgeschmack etwas.