Live-Webinar: Online-Beratung zu Praktikum oder Traineeship in Nordamerika

Das Amerikahaus München bietet für euch ein Webinar zum Thema Praktikum/Traineeship in Nordamerika an. So lassen sich online von zu Hause Fragen zum Nordamerikaaufenthalt klären.

Es bleibt keine Frage zum Thema Praktikum, Traineeship oder Work & Travel unbeantwortet. Ob Visabedingungen und Visa-Sponsoren, nordamerikanischer Bewerbungsstil oder die allgemeine Stellesuche - auf jedes Thema wird näher eingegangen. Anhand von Lebenslaufmustern, hilfreichen Websites und offiziellen Stellen wird online alles rund um das Thema erläutert.

Die technischen Voraussetzungen, um bei der Online-Veranstaltung dabei zu sein, sind sehr niedrig. Genauere Details dazu sowie zum Ablauf bekommst du nach der Anmeldung.

Veranstalter: Stiftung Bayerisches Amerikahaus