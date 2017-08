LiveNacht in Bad Rappenau

Überall wird eingekauft, gefeiert, spielt Livemusik und es herrscht Partystimmung. Die LiveNacht am Freitag, 22. September in Bad Rappenau steht unter dem Motto „Live-Musik in Handel, Bars & Kneipen“.Die Geschäfte haben in den Abendstunden geöffnet und laden mit tollen Angeboten zur langen Einkaufsnacht ein. In Kneipen und Bars, Cafés und Gaststätten gibt’s an diesem Abend Leckeres aus Küche und Keller. Zahlreiche Musiker und ein bunter Musikmix sorgen dafür, dass Bad Rappenau zu einer einzigen Party wird. Nach den verschiedenen Gigs in den Kneipen findet die LiveNacht ihren Höhepunkt bei der Abschlussparty im Malinki-Club, wo alle bis zum Ende gemeinsam weiterfeiern. Die Besucher können sich schon jetzt auf eine ganz besondere und unvergessliche Nacht freuen.