Living Happily ever after

KimchiBrot Connection, Köln & Ruhrgebiet

von Constantin Hochkeppel, Elisabeth Hofmann, Laura N. Junghanns

Unzählige Beziehungsmodelle stehen heutzutage zur Auswahl, potentielle Partner werden bei Tinder mit einem Wisch aussortiert, Partnerbörsen bieten Matches auf einer Skala von unverbindlichem Sex bis Geborgenheit, Beziehungsvorstellungen werden geprägt von Hollywoodschnulzen, aber auch Pornoseiten. Und was will das moderne Individuum in diesem Dschungel aus Möglichkeiten eigentlich? Roman-tische Liebe, bis dass der Tod uns scheidet? Oder eher Spaß ohne Verpflichtungen?KimchiBrot Connection nehmen sich dieser Thematik mit viel Witz, Tiefe und vollem Körpereinsatz an und zeigen dem Publikum eine Tour de Force durch alle möglichen Formen der Zwei-, Drei- oder Vielsamkeit. Zitate aus der Popkultur, bekannte Filmaus-schnitte und persönliche Interviews bilden den akustischen Hintergrund zum aus-drucksstarken Spiel der Performer, die am Ende deutlich machen: Jede Liebe muss ihre eigene Sprache finden.