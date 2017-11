× Erweitern Livingroom

Feiert mit uns in die Weihnachtszeit und lasst das Arbeitsjahr rockig ausklingen mit Tante Gerda und Livingroom.

Eine seltene, wenn nicht sogar einmalige Kombination, die Livingroom immer weiter an den Rande der akustischen Perfektion bringt. Drei fantastische Frontvokals, die es auch miteinander können. Super genauer Satzgesang, mit einer virtuos gespielte Akustikgitarre, begleitet durch Percusion und Cajon. Ein Sound der einem fullsize Arrangement in nichts nachsteht. Fetzige Rocktitel, gefühlvolle Balladen, ideenreich interpretiert, bringen die Zuhörer zum tanzen, mitsingen und genießen. Angepasst an Veranstaltung und Publikum treffen die Drei immer den richtigen Nerv.

Eintritt frei